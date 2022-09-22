БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ №314 В ГОМЕЛЕ

10:58 22.09.2022 ОАО «СтатусБанк» с 22 сентября 2022 года приостанавливает работу УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича,9). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.