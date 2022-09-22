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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ №314 В ГОМЕЛЕ
10:58 22.09.2022
ОАО «СтатусБанк» с 22 сентября 2022 года приостанавливает работу УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича,9). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
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