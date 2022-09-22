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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА
09:49 22.09.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) снижает ставки по кредитам для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на 2,5% до 14,5% годовых.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит доступен на сумму до 2 млн белорусских рублей сроком на 3 года. Финансирование по сниженным ценовым параметрам могут получить как действующие, так и новые клиенты банка.
По условиям программы предприниматели могут направить кредитное финансирование на реализацию инвестиционных проектов или пополнение оборотных средств. При этом в рамках обновленной системы «Интернет-банк» клиентам доступен сервис дистанционной подачи документов без посещения отделения банка.
«Поддержка и развитие бизнеса – одно из стратегических направлений банка в Беларуси. Сегодня мы предлагаем нашим корпоративным клиентам специальные условия по кредитам, в том числе в рамках которых они могут получить до 500 тысяч белорусских рублей без залога. При этом финансирование может быть направлено как на развитие текущего бизнеса, так и на рефинансирование кредитов в других банках, что позволит предпринимателям снизить текущую кредитную нагрузку», – отметил Иван Веренич, исполнительный директор банка ВТБ (Беларусь).
Оформить заявку на кредит можно на сайте банка, а также в офисах ВТБ (Беларусь).
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