|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:36 16.09.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются договоров, заключенных с 16 сентября 2022 года.
Снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в белорусских рублях в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 2,04 до 5,8%.
Получить максимальную доходность по безотзывным вкладам «ВТБ-Enter» и «СуперСемь-онлайн» можно, оформив депозит в Интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank. В белорусских рублях ставка составит 8,60% годовых при размещении на срок 3 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.09.2022
Курсы в банках
на 16.09.2022
Конвертация в банках
на 16.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте