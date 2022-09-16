ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) снижает процентные ставки по отзывным и безотзывным депозитам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения касаются договоров, заключенных с 16 сентября 2022 года.

Снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в белорусских рублях в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 2,04 до 5,8%.

Получить максимальную доходность по безотзывным вкладам «ВТБ-Enter» и «СуперСемь-онлайн» можно, оформив депозит в Интернет-банке и мобильном приложении VTB mBank. В белорусских рублях ставка составит 8,60% годовых при размещении на срок 3 года.