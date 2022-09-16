Национальный банк Беларуси и Центральный банк Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в сфере наблюдения за платежными системами (оверсайте) при трансграничных переводах.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, стороны будут предоставлять друг другу следующие сведения и данные:

о появлении новых платежных систем и участников платежного рынка и (или) прекращении функционирования платежных систем и деятельности участников платежного рынка, предоставляющих платежные услуги;

о признании предоставляющих платежные услуги платежных систем значимыми;

о результатах мониторинга за деятельностью участников платежного рынка;

о результатах проведенных самооценок (оценок) платежных систем и (или) участников платежного рынка на соответствие принципам для инфраструктур финансового рынка (ПИФР);

о рисках в деятельности участников платежного рынка и функционировании платежных систем;

о выявленных организациях, неправомерно оказывающих платежные услуги или участвующих в оказании платежных услуг на территории Беларуси и РФ, и иную информацию.

Обмен информацией будет осуществляться на основе периодического представления информации по запросу одной из сторон или путем инициативного направления информации. В представлении информации может быть отказано полностью или частично при наличии обстоятельств, препятствующих или задерживающих предоставление информации, а также в случаях, предусмотренных национальным законодательством.

«Оверсайт – деятельность (функция) центрального (национального) банка в соответствии с национальным законодательством государств Сторон, осуществляемая в целях обеспечения эффективного, надежного и безопасного функционирования платежных систем и эффективной, надежной и безопасной деятельности участников платежных рынков при трансграничном переводе денежных средств», - говорится в тексте соглашения.