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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ЦЕНТРОБАНКОМ РФ В СФЕРЕ НАДЗОРА НАД ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
16:49 16.09.2022
Национальный банк Беларуси и Центральный банк Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве в сфере наблюдения за платежными системами (оверсайте) при трансграничных переводах.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, стороны будут предоставлять друг другу следующие сведения и данные:
о появлении новых платежных систем и участников платежного рынка и (или) прекращении функционирования платежных систем и деятельности участников платежного рынка, предоставляющих платежные услуги;
о признании предоставляющих платежные услуги платежных систем значимыми;
о результатах мониторинга за деятельностью участников платежного рынка;
о результатах проведенных самооценок (оценок) платежных систем и (или) участников платежного рынка на соответствие принципам для инфраструктур финансового рынка (ПИФР);
о рисках в деятельности участников платежного рынка и функционировании платежных систем;
о выявленных организациях, неправомерно оказывающих платежные услуги или участвующих в оказании платежных услуг на территории Беларуси и РФ, и иную информацию.
Обмен информацией будет осуществляться на основе периодического представления информации по запросу одной из сторон или путем инициативного направления информации. В представлении информации может быть отказано полностью или частично при наличии обстоятельств, препятствующих или задерживающих предоставление информации, а также в случаях, предусмотренных национальным законодательством.
«Оверсайт – деятельность (функция) центрального (национального) банка в соответствии с национальным законодательством государств Сторон, осуществляемая в целях обеспечения эффективного, надежного и безопасного функционирования платежных систем и эффективной, надежной и безопасной деятельности участников платежных рынков при трансграничном переводе денежных средств», - говорится в тексте соглашения.
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