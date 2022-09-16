ОАО «Белагропромбанк» сообщает с 17 сентября 2022 года изменяет размер ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в долларах США - до 4,80% годовых; в евро - до 3,80% годовых.