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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ
15:53 16.09.2022
ОАО «Белагропромбанк» сообщает с 17 сентября 2022 года изменяет размер ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в долларах США - до 4,80% годовых; в евро - до 3,80% годовых.
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