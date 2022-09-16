БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:20 16.09.2022 ЗАО «Цептер Банк» с 16 сентября 2022 года изменяет ставки по отдельным вкладам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер 180 дней» ставка составит 5,0% годовых (USD) и 4,5% годовых (EUR). По вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» ставка составит 4,0% годовых (USD) и 2,9% годовых (EUR). Кроме того, «Цептер Банк» увеличивает максимально допустимую сумму по четырем вкладам. Так, по вкладу «Цептер Аккорд» максимально допустимая сумма составит 12 000 USD/EUR, по вкладу «Цептер Гармония» - 15 000 USD/EUR. Максимальная сумма размещения по вкладу «Цептер Лояльный 130 дней» теперь составляет 25 тыс. долларов США или евро, максимальная сумма депозита «Цептер 180 дней» - 45 тыс. USD/EUR.