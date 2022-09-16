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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКИ MASTERCARD В НОЧЬ НА 20 СЕНТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
09:47 16.09.2022
20 сентября 2022 года с 01:00 до 05:00 международная платежная система Mastercard будет проводить технологические работы на своем оборудовании. Об этом сообщает ОАО «Банковский процессинговый центр».
Согласно информации, в указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании владельцев платежных карт Mastercard при операциях в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра, а также при совершении операций в интернете.
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