|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТАМ ТЕХНОБАНКА ДОСТУПНЫ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ (МИР)
18:06 13.09.2022
Клиентам ОАО «Технобанк» стали доступны платежные карточки БЕЛКАРТ-Премиум (МИР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточку БЕЛКАРТ-Премиум (МИР) можно оформить как личную, зарплатную или корпоративную.
Карточка БЕЛКАРТ-Премиум (МИР) выпускается в белорусских рублях со сроком действия 48 месяцев. Плата за оформление карточки – 8,00 BYN, ежемесячное обслуживание личной платежной карточки составит 1,5 BYN.
Доход на остаток: 0,01% с ежемесячной капитализацией;
Оставить заявку на оформление карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно в отделениях банка, мобильном приложении TechnoMobile, интернет банке и в контакт-центре по номеру (017)388-57-57.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
Курсы в банках
на 13.09.2022
Конвертация в банках
на 13.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте