БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КЛИЕНТАМ ТЕХНОБАНКА ДОСТУПНЫ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ (МИР)

18:06 13.09.2022 Клиентам ОАО «Технобанк» стали доступны платежные карточки БЕЛКАРТ-Премиум (МИР). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточку БЕЛКАРТ-Премиум (МИР) можно оформить как личную, зарплатную или корпоративную. Карточка БЕЛКАРТ-Премиум (МИР) выпускается в белорусских рублях со сроком действия 48 месяцев. Плата за оформление карточки – 8,00 BYN, ежемесячное обслуживание личной платежной карточки составит 1,5 BYN. Доход на остаток: 0,01% с ежемесячной капитализацией; Оставить заявку на оформление карточки БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно в отделениях банка, мобильном приложении TechnoMobile, интернет банке и в контакт-центре по номеру (017)388-57-57.