ЗАО «Альфа-Банк» с 15 сентября 2022 года приостанавливает пополнение некоторых валютных вкладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается пополнение по Альфа-Вкладу безотзывному в евро на 7 месяцев (заключены до 3 августа 2022 г. включительно) и по Альфа-Вкладу безотзывному в долларах США на 7 месяцев (заключены до 4 августа 2022 г. включительно).

Запрет на пополнения вкладов будет действовать до наступления срока возврата вклада.

Возможность запрета на пополнение вкладов предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.5.5 Общих условий размещения вкладов в ЗАО "Альфа-Банк" (приложение 10 к договору о комплексном банковском обслуживании в ЗАО "Альфа-Банк").