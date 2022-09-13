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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБНОВЛЕН МОБИЛЬНЫЙ БАНК «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»


17:05 13.09.2022

ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) обновило приложение «СберБанк Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, релиз в версии 3.3.3., в частности, дает возможность оперативно получать push-уведомления о технических работах или временной недоступности отдельных сервисов, а также возможность написать напрямую разработчикам мобильного приложения с предложениями по его улучшению - воспользоваться новой функцией можно с главной страницы приложения Банка, кнопка находится в нижней части страницы.

Для удобства кнопка также расположена в разделе "Моё" в подпункте "Помощь". Вместе с этим была проделана большая работа над устранением дефектов, чтобы приложение работало лучше и быстрее.

Скачать обновление уже можно на официальном сайте банка.

Как сообщалось ранее, при использовании версии 3.3.1 и 3.3.2, приложение предложит обновиться самостоятельно. Банк обращает внимание на необходимость проявлять бдительность и устанавливать приложения банка на Android-устройства только используя ссылку на официальном сайте.

В случае возникновения ошибки в процессе установки обновления, рекомендуется удалить старую версию, после чего повторить установку новой версии.
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