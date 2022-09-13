|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБНОВЛЕН МОБИЛЬНЫЙ БАНК «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
17:05 13.09.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) обновило приложение «СберБанк Онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, релиз в версии 3.3.3., в частности, дает возможность оперативно получать push-уведомления о технических работах или временной недоступности отдельных сервисов, а также возможность написать напрямую разработчикам мобильного приложения с предложениями по его улучшению - воспользоваться новой функцией можно с главной страницы приложения Банка, кнопка находится в нижней части страницы.
Для удобства кнопка также расположена в разделе "Моё" в подпункте "Помощь". Вместе с этим была проделана большая работа над устранением дефектов, чтобы приложение работало лучше и быстрее.
Скачать обновление уже можно на официальном сайте банка.
Как сообщалось ранее, при использовании версии 3.3.1 и 3.3.2, приложение предложит обновиться самостоятельно. Банк обращает внимание на необходимость проявлять бдительность и устанавливать приложения банка на Android-устройства только используя ссылку на официальном сайте.
В случае возникновения ошибки в процессе установки обновления, рекомендуется удалить старую версию, после чего повторить установку новой версии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.09.2022
Курсы в банках
на 13.09.2022
Конвертация в банках
на 13.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте