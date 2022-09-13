Председателем правления ОАО «СтатусБанк» назначен Антон Филякин. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, Антон Филякин имеет 16-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе руководителем банка. Возглавлял правление банка «Кольцо Урала».