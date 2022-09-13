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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СТАТУСБАНКА
15:12 13.09.2022
Председателем правления ОАО «СтатусБанк» назначен Антон Филякин. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, Антон Филякин имеет 16-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе руководителем банка. Возглавлял правление банка «Кольцо Урала».
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