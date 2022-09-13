БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ

09:54 13.09.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 13 сентября 2022 года изменяет размер ставок для вновь заключаемых договоров по банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях - до 16,30% годовых; в долларах США - до 5,00% годовых; в евро - до 4,00% годовых; в российских рублях - до 11,10% годовых.