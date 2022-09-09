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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БИТ-БАНК ИСКЛЮЧЕН ИЗ ЕДИНОГО ГОСРЕГИСТРА ЮРЛИЦ И ИП
17:59 12.09.2022
Закрытое акционерное общество «Банк Инвестиционных Технологий» (ЗАО «БИТ-Банк») исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение закреплено постановлением правления Национального банка № 340 от 12 сентября 2022 г. в связи с завершением процедуры ликвидации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ЗАО «БИТ-Банк» было зарегистрировано Национальным банком 15 февраля 2012 г. (регистрационный номер 807000242).
На основании постановления правления Нацбанка Беларуси от 6 мая 2015 г. № 280 «О применении меры воздействия к закрытому акционерному обществу «Банк Инвестиционных Технологий» у ЗАО «БИТ-Банк» отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности от 7 июня 2013 г. № 33.
Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «БИТ-Банк» от 8 июня 2015 г. (протокол № 6) принято решение о его ликвидации. Постановлением правления Национального банка № 366 от 16 июня 2015 г. банку предоставлено согласие на ликвидацию.
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