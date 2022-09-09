ОАО «Белагропромбанк» возобновило прием документов на кредиты физическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновлен прием документов в рамках продуктов «Кредит на потребительские нужды» (кредитования в точках продаж банка), «Кредит на раз», «Рефинансирование потребительских кредитов», «Автокредитование», карта рассрочки «Суперсила».

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.