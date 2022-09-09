Банк развития направил более Br1 млрд на экспортное кредитование. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко после посещения археологических раскопок на месте Минского городища.

"Мы существенно упростили критерии доступа к экспортным ресурсам Банка развития. Упростили саму процедуру получения экспортных кредитов, разрешили предэкспортное кредитование. На экспортное кредитование уже направлено более Br1 млрд", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр сообщил, что этими средствами могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и любое предприятие-экспортер, причем любой формы собственности.

"Они это активно делают", - добавил глава правительства.