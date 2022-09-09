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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НАПРАВИЛ БОЛЕЕ BR1 МЛРД НА ЭКСПОРТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
15:44 12.09.2022
Банк развития направил более Br1 млрд на экспортное кредитование. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко после посещения археологических раскопок на месте Минского городища.
"Мы существенно упростили критерии доступа к экспортным ресурсам Банка развития. Упростили саму процедуру получения экспортных кредитов, разрешили предэкспортное кредитование. На экспортное кредитование уже направлено более Br1 млрд", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Премьер-министр сообщил, что этими средствами могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и любое предприятие-экспортер, причем любой формы собственности.
"Они это активно делают", - добавил глава правительства.
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