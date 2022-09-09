ОАО «Паритетбанк» 14 сентября откроет новое отделение в Могилеве (улица Первомайская, 69. Начало открытия в 12:00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для посетителей устроят праздник с подарками и угощениями. А главным гостем станет бездомный рыжий котенок, который ищет хозяев. Именно его первым и запустят в офис банка. Считается, что рыжие коты приносят удачу, счастье и деньги. Таким необычным способом Паритетбанк решил сделать новое отделение в Могилеве счастливым для своих клиентов.

«В первую очередь для нас это возможность привлечь внимание к питомцам, которые оказались на улице, сделать доброе дело и помочь найти бездомному котенку любящих хозяев, – рассказал начальник управления маркетинга и рекламы в Паритетбанке Дмитрий Ваганов. – У котенка, которого мы первым запустим в новое отделение на улице Первомайской, непростая судьба. Малышку обнаружили в одном из могилевских дворов в коробке. Сейчас она находится у местных волонтеров, которые спасают бездомных животных, занимаются лечением и помогают им найти новую семью. Всем хочется верить в чудо, поэтому мы надеемся, что присутствие котенка на открытии нового отделения обязательно принесет удачу. Кошки всегда были символом благосостояния и благополучия, именно этих животных наши предки запускали в новый дом первыми».

«Счастливый» рыжий котенок полностью готов к переезду в новую семью. Животное привито, обработано, знает все правила жизни в доме и квартире. Желающие стать хозяевами и подарить ему новый дом могут написать в Instagram-аккаунт могилевских волонетров @verba_animals с пометкой «банковский котик». Новые хозяева смогут забрать котенка после торжественного открытия нового офиса банка.

«Отделение на Первомайской, 69, будет оказывать полный комплекс услуг для всех клиентов – физических и юридических лиц. Это центр города, где сосредоточены магазины, кафе, большой торговый центр, и мы будем рады на новом месте помочь могилевчанам с решением любых банковских вопросов», – сказала начальник ЦБУ № 8 Паритетбанка Светлана Радченко.