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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦИФРОВОЙ ПАКЕТ РЕШЕНИЙ SMART DIGITAL
11:33 12.09.2022
ЗАО «Альфа-Банк» представляет цифровой Пакет решений Smart Digital.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения это цифровые карты, которыми можно пользоваться как обычным пакетом решений: переводить деньги, оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах при помощи бесконтактной технологии NFC.
Smart Digital можно выпустить моментально в мобильном банке InSync в разных валютах и пользоваться бесплатно: для пакета нет критериев бесплатности, поэтому не придется платить за обслуживание, даже если кто-то не пользуется картами.
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