ЗАО «Альфа-Банк» представляет цифровой Пакет решений Smart Digital.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения это цифровые карты, которыми можно пользоваться как обычным пакетом решений: переводить деньги, оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах при помощи бесконтактной технологии NFC.

Smart Digital можно выпустить моментально в мобильном банке InSync в разных валютах и пользоваться бесплатно: для пакета нет критериев бесплатности, поэтому не придется платить за обслуживание, даже если кто-то не пользуется картами.