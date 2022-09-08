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ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:49 08.09.2022 ЗАО «Цептер Банк» изменяет процентную ставку по кредиту «Овердрафт на карту». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 12 сентября 2022 года ставка составит 23,0% годовых.