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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ОВЕРДРАФТ НА КАРТУ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:49 08.09.2022
ЗАО «Цептер Банк» изменяет процентную ставку по кредиту «Овердрафт на карту».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 12 сентября 2022 года ставка составит 23,0% годовых.
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