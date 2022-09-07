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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В ПАРИТЕТБАНКЕ МОЖНО БУДЕТ С 10 ДО 23 СЕНТЯБРЯ БЕСПЛАТНО ОФОРМИТЬ КАРТОЧКИ MASTERCARD GOLD


11:28 08.09.2022

В ОАО «Паритетбанк» с 10 до 23 сентября 2022 года можно будет бесплатно оформить карточки Mastercard Gold.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, бесплатно оформить карточку Mastercard Gold (обычно это стоит 40 белорусских рублей) смогут люди старше 14 лет. Это должны быть либо граждане Беларуси, либо лица с видом на жительство или удостоверением беженца, не имеющие в банке открытого текущего (расчетного) банковского счета, к которому привязана банковская платежная карточка.

Выдача банковских карточек Mastercard Gold приурочена к празднованию Дня города. Воспользоваться такой возможностью можно будет только с 10 до 23 сентября включительно в нескольких отделениях банка: на улице Бобруйской 15, Киселева 61А, проспекте Победителей 19, проспекте Независимости 6, проспекте Независимости 77, улице Кижеватова 7/2, Гамарника 9/4.

Банковская карта, которую смогут получить бесплатно минчане, выпускается в дизайне Turbo в трех цветах — фиолетовом, красном и голубом с поддержкой системы лояльности «Моцная картка». Это значит, что при совершении стандартных банковских операций владелец карты сможет получать скидки, бонусы, манибэк и накапливать баллы.

«Несмотря на непростую ситуацию в банковской сфере, санкционные ограничения не коснулись Паритетбанка. Это значит, что карты нашего банка продолжают работать в обычном режиме внутри страны и за границей, пользователи могут без перебоев снимать наличные, оплачивать покупки офлайн и в интернете, в том числе и в зарубежных онлайн-магазинах, - прокомментировала директор департамента розничного бизнеса Ольга Кижук. - Поэтому мы приняли решение в честь праздника порадовать минчан таким полезным подарком, который будет работать без перебоев и поможет сэкономить».
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