БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО

10:27 08.09.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 13 сентября 2022 года приостанавливает пополнение некоторых вкладов в долларах и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается пополнение следующих действующих депозитов по договорам срочного банковского вклада: Альфа-Вклад безотзывный в долларах и евро на 3 месяца, заключенные до 4 июля 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в евро со сроком размещения 5 месяцев, заключенные до 2 августа 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 5 месяцев, заключенные до 3 августа 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в евро на 15 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 15 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в евро на 25 месяцев, заключенные до 11 августа 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 25 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в евро на 55 месяцев, заключенные до 30 июня 2022 г. включительно; Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 55 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно. Запрет на пополнения вкладов будет действовать с 13 сентября 2022 года до наступления срока возврата вклада. Возможность запрета на пополнение вкладов предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.5.5 Общих условий размещения вкладов в ЗАО "Альфа-Банк" (приложение 10 к договору о комплексном банковском обслуживании в ЗАО "Альфа-Банк").