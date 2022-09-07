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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
10:27 08.09.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 13 сентября 2022 года приостанавливает пополнение некоторых вкладов в долларах и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается пополнение следующих действующих депозитов по договорам срочного банковского вклада:
Альфа-Вклад безотзывный в долларах и евро на 3 месяца, заключенные до 4 июля 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в евро со сроком размещения 5 месяцев, заключенные до 2 августа 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 5 месяцев, заключенные до 3 августа 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в евро на 15 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 15 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в евро на 25 месяцев, заключенные до 11 августа 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 25 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в евро на 55 месяцев, заключенные до 30 июня 2022 г. включительно;
Альфа-Вклад безотзывный в долларах на 55 месяцев, заключенные до 16 августа 2022 г. включительно.
Запрет на пополнения вкладов будет действовать с 13 сентября 2022 года до наступления срока возврата вклада.
Возможность запрета на пополнение вкладов предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.5.5 Общих условий размещения вкладов в ЗАО "Альфа-Банк" (приложение 10 к договору о комплексном банковском обслуживании в ЗАО "Альфа-Банк").
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