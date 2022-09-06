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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


16:28 07.09.2022

ЗАО «Альфа-Банк» с 8 сентября 2022 года изменяет ставки по вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по отзывному «Альфа-Вкладу» на 60 дней ставка составит 4%% по отзывному депозиту «Альфа-Сейф» на 6 месяцев — 8,5% (для непрерывного остатка).

По безотзывному «Альфа-Вкладу» на 60 дней — 6%, на 100 дней — 8%, на 5 месяцев — 10,5%, 7 месяцев — 12%.

По безотзывному депозиту «Альфа-Гранд» на 8 месяцев ставка составит 12,5%.
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