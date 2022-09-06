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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО НЕКОТОРЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
11:47 07.09.2022
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) c 6 сентября 2022 года приостановило прием дополнительных взносов по некоторым ранее открытым договорам срочных отзывных, безотзывных и условных вкладов (депозитов) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, можно оформить новые срочные и условные депозиты в белорусских рублях с возможностью внесения дополнительных взносов, согласно условиям договора.
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