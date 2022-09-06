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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ПО КАРТОЧКАМ
10:50 07.09.2022
ЗАО «МТБанк» увеличил лимиты на снятие наличных долларов и евро в кассах и банкоматах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь по карточкам МТБанка в кассах банка без заказа доступно для снятия $10 тыс. и €2000 в сутки.
В банкоматах МТБанка доступно для снятия $5000 в сутки (в том числе по карточкам иных белорусских банков).
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