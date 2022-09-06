|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ
09:43 07.09.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 7 сентября 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств составляет: в белорусских рублях - до 16,50% годовых; в долларах США - до 5,00% годовых; в евро - до 4,50% годовых; в российских рублях - до 11,10% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
Курсы в банках
на 07.09.2022
Конвертация в банках
на 07.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте