ВТБ (Беларусь) запустил новую карточку МОRE с возможностью бесплатного зачисления средств от физических лиц и организаций (в том числе заработной платы).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, держатели МОRE могут совершать покупки в магазинах и интернете (в том числе в России), где принимаются к оплате карточки платежной системы «Мир», а также расплачиваться смартфоном с помощью платежного сервиса Mir Pay. Пополнить карточку онлайн можно бесплатно в ЕРИП.

Бесплатное снятие наличных доступно в любых банкоматах, принимающих карточки «Мир» в Беларуси, России, Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Казахстане, Кыргвзстане и Таджикистане.

Владельцам карточки также доступны и специальные условия по программе лояльности BonusBox: приветственные 5 баллов и 0,75% от суммы безналичных покупок в магазинах и интернете.

«Мы рады представить карточку МОRE – первую в Беларуси карточку платежной системы «Мир». МОRE - удобный финансовый инструмент для совершения покупок в интернете, снятия наличных не только в Беларуси, но и в ряде стран зарубежья. При этом важная особенность карточки - возможность совершать P2P-переводы (переводы с карты на карту) в паре с картами «Мир», выпущенными, например, российскими, армянскими или иными банками», – отметила Ольга Атапович, заместитель председателя правления Банка ВТБ (Беларусь).

Оформить карточку можно бесплатно онлайн, в том числе с доставкой на дом, и в любом офисе банка ВТБ.