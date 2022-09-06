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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ПОДКЛЮЧАТСЯ К КИТАЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT
15:01 06.09.2022
Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков.
"Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - пояснил Николай Снопков.
Кроме того, в Беларуси будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay
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