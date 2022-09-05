|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ «АВТО GEELY»
12:55 06.09.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 6 сентября 2022 года возобновляет программу кредитования «Авто Geely».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с кредитом Белгазпромбанка можно купить на специальных условиях новые автомобили Geely в официальных дилерских центрах.
Так, оформление происходит прямо в дилерском центре в течение получаса; обеспечение – залог приобретаемого автомобиля.
В течение льготного периода (3 года) действует пониженная процентная ставка – 7% годовых (ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 5%).
Срок погашения кредита - до 10 лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2022
Курсы в банках
на 06.09.2022
Конвертация в банках
на 06.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте