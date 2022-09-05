ОАО «Белгазпромбанк» с 6 сентября 2022 года возобновляет программу кредитования «Авто Geely».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с кредитом Белгазпромбанка можно купить на специальных условиях новые автомобили Geely в официальных дилерских центрах.

Так, оформление происходит прямо в дилерском центре в течение получаса; обеспечение – залог приобретаемого автомобиля.

В течение льготного периода (3 года) действует пониженная процентная ставка – 7% годовых (ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенная на 5%).

Срок погашения кредита - до 10 лет.