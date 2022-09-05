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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ БИЗНЕС-ПРОДУКТОВ КАРТОЙ «БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ»


11:29 06.09.2022

ОАО «Cбер Банк» предлагает бизнес-клиентам карту «Белкарт-Корпоративная» для удобства учета и оплаты бизнес-расходов.

Карта «Белкарт-Корпоративная» помогает решить бизнесу вопросы с организацией закупок, оплатой накладных, представительских, транспортных, командировочных и иных бизнес-расходов сотрудников.

Организациям и индивидуальным предпринимателям больше не нужно получать в банке наличные — достаточно выпустить пластиковую карточку к текущему счету в белорусских рублях или к отдельному счету для операций с корпоративными картами в белорусских рублях или иностранной валюте. После этого сотрудники предприятия могут пользоваться картой в пределах установленных для них лимитов с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.

В Беларуси по карте «Белкарт-Корпоративная» можно совершать любые необходимые операции – снимать наличные в банкоматах, рассчитываться за товары и услуги любой стоимости везде, где принимаются безналичные платежи, оплачивать покупки в белорусских интернет-магазинах и совершать онлайн-платежи на любых белорусских сайтах. При этом, в отличие от классических безналичных расчетов, за которые банки могут взимать комиссию, платежи по карте «Белкарт-Корпоративная» не подразумевают никаких дополнительных списаний.

Карта «Белкарт-Корпоративная» Сбер Банка работает и за рубежом, где к оплате принимаются карточки платежной системы «Мир»: в частности, в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России, Турции. В этих странах ее пользователям доступны все возможности, за исключением операций в интернете.

Картой «Белкарт-Корпоративная» выпускается сроком на три года, ей можно рассчитываться в любых терминалах — она оснащена магнитной полосой, микрочипом EMV и бесконтактным интерфейсом.
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