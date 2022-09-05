ОАО «Белинвестбанк» предлагает бизнесу обновленную линейку депозитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленная депозитная линейка собрала в себе все преимущества для клиентов с разными масштабами бизнеса: высокая доходность, ежемесячное накопление процентов, возможность самостоятельного выбора срока вплоть до дня, а также возможности открытия онлайн.

Отзывный вклад «Удачный старт» является классическим продуктом от Белинвестбанка, ориентированным на клиентов, которые ищут удобный финансовый инструмент для сбережений. По депозиту предусмотрены возможности большого выбора сроков вложений. Например, в белорусских рублях денежные средства можно разместить даже от 3 дней, что позволяет получить доход в короткие сроки. На выбор предоставляются следующие виды валют – BYN, RUB, USD, EUR. Также существует возможность частичного снятия. Но основным его преимуществом является тот факт, что теперь его можно открыть онлайн. Сделать это можно в Интернет-банкинге или Мобильном приложении Белинвестбанка.

Теперь безотзывный вклад «Элитный выбор» можно открыть онлайн. Это один из популярнейших продуктов у бизнес-клиентов. На выбор предоставляется обширная линейка сроков накопления – от 31 до 1 097 дней и возможность выбора валюты вклада, от которых и зависит процентная ставка.

Помимо опции открытия онлайн, депозитный продукт получил и новую модификацию – «Элитный выбор Плюс». В рамках данного продукта бизнес имеет возможность вложить свои сбережения с капитализацией процентов. Теперь клиенты могут получать проценты не только на первоначальную сумму вклада, но и на проценты, причитающиеся за прошлые периоды.

Стоит отметить, что присоединиться к новым договором оферты можно не только через Интернет-банкинг или Мобильное приложение Белинвестбанка, но и с помощью каналов дистанционного банковского обслуживания других банков, а также обратившись в ближайший офис Белинвестбанка.

Расширилась линейка и новыми продуктами. Это безотзывный вклад «Оптимальный» и отзывный депозит «VIP-комфорт». Они идеально подойдут для среднего, крупного и крупнейшего бизнеса.

«Оптимальный» – самый надежный способ увеличения денежных средств, которые по каким-то причинам невозможно прямо сейчас направить на дальнейшее развитие собственного дела. Благодаря ему владельцы бизнеса могут решить множество задач. Например, накопления могут пригодиться для закупок в более удобный период, для выплат бонусов и вознаграждений сотрудникам по итогам календарного периода или же для выплаты налогов по завершении финансового года. Разместить деньги можно на срок от 31 дня.

Кроме того, депозит очень удобен для компаний с сезонным бизнесом. В период продаж они аккумулируют средства, пополняя депозит, после чего сохраняют и приумножают капитал. В «низкий же сезон» компенсируют доход за счет банковских процентов. Пополнение депозита возможно по согласованию с банком в любое время в течение всего срока его действия.

«VIP-комфорт» – идеальное сочетание доходности и возможности управления депозитом. При этом можно самим выбирать, какую сумму разместить на депозите. Главное, что с этого момента средства будут приумножаться. В нужный момент денежные средства всегда можно частично снять, но в пределах неснижаемого остатка.