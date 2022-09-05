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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НОВУЮ ПРОГРАММУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ
17:21 05.09.2022
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает для малого бизнеса новую программу рефинансирования кредитов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, специальные условия предусматривают выгодные ставки по кредитам в долларах США: 5,99% годовых в первые 12 месяцев кредитования, 7,99% годовых – в оставшийся период кредитования.
Срок погашения следующий: при рефинансировании кредитов на инвестиционные цели – до 7 лет, при рефинансировании кредитов на пополнение оборотных средств – до 3 лет.
Предложение действует по 31 декабря 2022 года.
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