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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ КОНКУРС РАБОТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ


12:12 05.09.2022

Национальный банк объявил о проведении конкурса на лучшую работу по экономической тематике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, конкурс проводится в двух номинациях: конкурсные работы студентов и магистрантов; конкурсные работы аспирантов.

Главный приз в каждой номинации – денежная премия в размере 1000 белорусских рублей. Также денежными премиями в каждой из категорий будут отмечены конкурсные работы, занявшие второе и третье места, – 700 и 500 белорусских рублей соответственно. По решению экспертного совета денежными премиями в размере 100 белорусских рублей могут быть отмечены работы финалистов, не занявшие призовые места.

В конкурсе могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) студенты, магистранты и аспиранты учреждений высшего образования и организаций, реализующих образовательные программы послевузовского образования Республики Беларусь.

Для участия в конкурсе необходимо до 31 октября 2022 г. направить на электронный адрес заявку, свою конкурсную работу и отчет о проверке ее на оригинальность. Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, а также требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином портале финансовой грамотности.

Победители и призеры конкурса будут объявлены не позднее 30 декабря 2022 г.
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