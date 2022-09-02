Порядок очередности исполнения платежей и бронирования денежных средств на счетах бизнес-клиентов меняется с 4 сентября 2022 года. Это связано со вступлением в силу указа от 2 декабря 2021 года № 462 «Об особенностях осуществления расчетов», постановления правления Национального банка № 276 от 28 июля 2022 года, которым внесены изменении в постановление регулятора № 63 от 29 марта 2001 г.

В ОАО «Белинвестбанк» рассказали о тех изменениях, на которые следует обратить особое внимание бизнесу.

Так, в перечне условных обозначений очередности платежа (кодов очередности платежа):

исключены коды очередности платежей: 12, 14, 22; введены новые коды: 10, 20, 30, 61. При этом, код очередности платежа «22» заменен на код очередности платежа «21»;

разделены коды очередности при выдаче (перечислении) заработной платы по распоряжениям на бронирование:

при погашении задолженности по заработной плате – 06;

при выдаче (перечислении) заработной платы в пределах установленного минимума при ограничении операций по счету – 07.

Для удобства клиентов Белинвестбанк разместил действующие условные обозначения очередности платежа и их коды с 4 сентября.

Платежные инструкции и заявления на получение наличных денежных средств подлежат возврату без исполнения (аннулируются) в случае, если в них не указана очередность платежа, за исключением случаев, установленных законодательством, либо указана очередность платежа, не предусмотренная приложением «Перечень условных обозначений очередности платежа (кодов очередности платежа)» Инструкции № 63.

Предусмотрена возможность осуществление бронирования денежных средств для осуществления платежей с текущих (расчетных) счетов в иностранной валюте.

Предусмотрен порядок осуществления расходных операций при ликвидации, в частности, расходные операций по платежам при ликвидации осуществляются на основании представленного ликвидатором распоряжения на бронь (очередь 30).

Подробная информация об особенностях оформления платежных инструкций, заявлений на получение наличных денежных средств, распоряжений на бронирование денежных средств и организации работы банка с клиентами – юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с учетом изменений в рамках указанных нормативных правовых актов, размещена в системах дистанционного банковского обслуживания и на информационных стендах в структурных подразделениях банка.

Примеры оформления расчетных документов с учетом изменений размещены на официальном сайте ОАО «Белинвестбанк» в интернете в закладке подраздела «Формы документов и образцы их заполнения» раздела «Бизнесу».