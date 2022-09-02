Национальный банк с 5 сентября 2022 г. выпускает в обращение памятные монеты «Беларусбанк. 100 гадоў».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются золотая монета номиналом 50 рублей, массой 7,78 г, диаметром 25,00 мм, пробой сплава 999, тиражом 249 штук; серебряная – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, пробой сплава 925, тиражом 1599 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 15,00 г, диаметром 33,00 мм, тиражом 3 399 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу ‒ надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, внизу – номинал: 50 РУБЛЁЎ (на золотой), 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на золотой и серебряной – проба сплава); в центре – стилизованное изображение логотипа Беларусбанка.

Реверс: в центре – стилизованное изображение логотипа, посвященное 100-летию ОАО «АСБ Беларусбанк», вверху по кругу – надпись: АКЦЫЯНЕРНЫ АШЧАДНЫ БАНК; внизу – БЕЛАРУСБАНК 2022.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: золотые и серебряные – «пруф», медно-никелевые – «пруф-лайк».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.