БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК

16:34 02.09.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило кредитование по онлайн-овердрафту «Яркая кредитка». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформление кредита осуществляется онлайн в мобильном приложении UP. Процентная ставка составляет 23,5% годовых (грейс-период 10 дней под ставку 0% годовых). Сумма кредита – до 25 тыс. рублей. Период возобновляемости может быть продлен неограниченное количество раз. Кредит выдается без поручителей и справки о доходах.