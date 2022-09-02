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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ КАРТОЧЕК
16:34 02.09.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» возобновило кредитование по онлайн-овердрафту «Яркая кредитка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформление кредита осуществляется онлайн в мобильном приложении UP.
Процентная ставка составляет 23,5% годовых (грейс-период 10 дней под ставку 0% годовых).
Сумма кредита – до 25 тыс. рублей.
Период возобновляемости может быть продлен неограниченное количество раз.
Кредит выдается без поручителей и справки о доходах.
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