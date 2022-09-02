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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
13:10 02.09.2022
ОАО «Технобанк» с 2 сентября 2022 года снижает размер процентных ставок по кредитным продуктам для частных лиц. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
С более подробной информацией о кредитных продуктах банка можно ознакомиться здесь.
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