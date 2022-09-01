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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВВОДИТ ЛИМИТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ ЮРЛИЦ
16:53 01.09.2022
ОАО "Банк БелВЭБ" вводит лимиты по депозитам юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, со 2 сентября 2022 года заключение депозитных договоров с корпоративными клиентами будет осуществляться с применением лимитов привлечения депозитов от одного вкладчика.
Лимитом на одного вкладчика является сумма максимальных размеров депозитов по всем действующим депозитным договорам клиента. Лимит устанавливается и рассчитывается отдельно для отзывных и безотзывных депозитов, для каждой из валют, а также в зависимости от срока размещения депозита.
Подробнее со значениями лимитов на одного вкладчика можно ознакомиться по ссылке и далее в подробных условиях каждого из депозитных продуктов.
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