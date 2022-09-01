С 1 сентября Сбер Банк (Беларусь) обновил условия предоставления ряда популярных кредитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, главное изменение — снижение процентных ставок: теперь для кредитов на потребительские нужды они составляют от 15% годовых.

«Потребительские кредиты — популярный способ осуществить свои желания. Поэтому с сентября мы существенно изменили ставки по самым востребованным кредитным продуктам Сбер Банка, – рассказал заместитель Председателя Правления Сбер Банка Олег Бородко. – Мы хотим, чтобы эта возможность была для наших клиентов не просто удобной, но и максимально доступной. И делаем для этого все возможное. В нашем представлении это означает комфортные условия оформления — с минимальным пакетом документов и в режиме онлайн, гибкий выбор вариантов по срокам и суммам кредитования и, разумеется, выгодные процентные ставки».

Для получателей кредита «Просто в online!» с 1 сентября наступила «Жаркая ОСЕНЬ» — это значит, что в период проведения акции они получают grace-период на три месяца. В это время процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Дальнейшие условия зависят от того, какие еще счета есть у клиента в Сбер Банке: те, кто получает здесь зарплату или пенсию, могут рассчитывать на сниженную процентную ставку — 23,5% годовых. Для всех остальных ставка по кредиту «Просто в online!» составит 24%.

Кредит «Просто в online!» — быстрый способ получить от 300 рублей до 20 тыс. рублей на любые нужды и на срок до 5 лет. Оформить кредит можно в считанные минуты дистанционно: в мобильном/интернет-банке «СберБанк Онлайн» или круглосуточно по телефону 148 у оператора Центра клиентской поддержки. Причем для подачи заявки быть клиентом Сбер Банка не обязательно.

Второе изменение коснулось потребительского кредита «365 дней». Процентная ставка по нему снижена с 23,9% до 21,5% годовых. Получить кредит на сумму от 300 рублей до 10 тыс. рублей можно в течение суток с момента подачи заявки — без справки о доходах и поручителей, на срок от 3 до 12 месяцев.

Кроме того, банк установил новый размер процентных ставок по овердрафтному кредиту Sber-click! — на уровне 25,5% годовых.

И новость для тех, кто планирует приобрести в кредит автомобиль с пробегом: на кредит «Купи авто со Сбер Банком» процентная ставка снижена почти на 2 п.п. — с 23,5% до 21,9% годовых — при сроке кредитования до 5 лет и на 1,5% — с 26% до 24,5% годовых — при сроке кредитования от 5 до 7 лет. Воспользоваться этим кредитом можно даже если продавцом является физическое лицо, а взять его можно в любом офисе Сбер Банка, в том числе для покупки мотоцикла и электромобиля.

Напомним, что с 22 августа Сбер Банк увеличил максимальную сумму, на которую могут рассчитывать получатели кредита «Купи авто со Сбер Банком»: для автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем — до 25 тыс. рублей. Для электромобилей цифра осталась прежней: до 30 тыс. рублей.