Постановлением Нацбанка Беларуси № 321 от 30 августа установлены значения расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Как сообщается на сайте регулятора, рекомендации РВСР в отношении кредитов для компаний и населения вступят в силу с 12 сентября.

По кредитам для юрлиц (за исключением льготных) РВСР установлены на уровне 20,8% годовых (предыдущее значение в феврале - 16,38%), для физлиц - 23,33% (20,38%).

Напомним, Нацбанк отменил действие РВСР в конце февраля 2022 года.

РВСР начали рассчитываться Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I.

К группе системной значимости I в 2022 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».

При этом Нацбанк не вернул РВСР по депозитам. Применение РВСР по депозитам было временно отменено в марте 2020 года.