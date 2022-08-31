|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВОЗОБНОВИЛ РВСР ПО КРЕДИТАМ
09:51 01.09.2022
Постановлением Нацбанка Беларуси № 321 от 30 августа установлены значения расчетных величин стандартного риска (РВСР).
Как сообщается на сайте регулятора, рекомендации РВСР в отношении кредитов для компаний и населения вступят в силу с 12 сентября.
По кредитам для юрлиц (за исключением льготных) РВСР установлены на уровне 20,8% годовых (предыдущее значение в феврале - 16,38%), для физлиц - 23,33% (20,38%).
Напомним, Нацбанк отменил действие РВСР в конце февраля 2022 года.
РВСР начали рассчитываться Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I.
К группе системной значимости I в 2022 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».
При этом Нацбанк не вернул РВСР по депозитам. Применение РВСР по депозитам было временно отменено в марте 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
Курсы в банках
на 01.09.2022
Конвертация в банках
на 01.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте