ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВОЗОБНОВИЛ РВСР ПО КРЕДИТАМ


09:51 01.09.2022

Постановлением Нацбанка Беларуси № 321 от 30 августа установлены значения расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Как сообщается на сайте регулятора, рекомендации РВСР в отношении кредитов для компаний и населения вступят в силу с 12 сентября.

По кредитам для юрлиц (за исключением льготных) РВСР установлены на уровне 20,8% годовых (предыдущее значение в феврале - 16,38%), для физлиц - 23,33% (20,38%).

Напомним, Нацбанк отменил действие РВСР в конце февраля 2022 года.

РВСР начали рассчитываться Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I.

К группе системной значимости I в 2022 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».

При этом Нацбанк не вернул РВСР по депозитам. Применение РВСР по депозитам было временно отменено в марте 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2022
валюта курс
EUR 2.5540
USD 2.5546
RUB 4.2309
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5540 -0.0073
USD 2.5546 -0.0021
RUB 4.2309 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5620 2.5790
USD 2.5440 2.5540
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0040 1.0140
EUR/RUB 60.6000 76.8000
USD/RUB 60.2000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте