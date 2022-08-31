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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ КРЕДИТ В ДОЛЛАРАХ ПО СТАВКЕ 4,99% ГОДОВЫХ
17:39 31.08.2022
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает представителям малого и среднего бизнеса воспользоваться финансированием на приобретение основных фондов на привлекательных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 сентября 2022 года получить кредит можно в долларах США по ставке 4,99% годовых (в первые полгода пользования кредитом).
После окончания 6 месяцев ставка составит 7,99% годовых.
Подробно ознакомиться с условиями программы можно по ссылке.
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