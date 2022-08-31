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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 3 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ DIGITAL-POS-КРЕДИТОВАНИЯ
14:20 31.08.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 3 сентября 2022 года изменяет условия о сотрудничестве в области Digital-POS-кредитования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае нарушения положений статьи 6 Условий о сотрудничестве, партнер обязан будет выплатить банку штраф за каждый факт нарушения в размере 100 базовых величин, установленных на момент уплаты штрафа.
Кроме того, партнеру предстоит сверх штрафа возместить убытки, причиненные банку (суммы реального или вероятного ущерба).
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