ЗАО «Альфа-Банк» с 3 сентября 2022 года изменяет условия о сотрудничестве в области Digital-POS-кредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в случае нарушения положений статьи 6 Условий о сотрудничестве, партнер обязан будет выплатить банку штраф за каждый факт нарушения в размере 100 базовых величин, установленных на момент уплаты штрафа.

Кроме того, партнеру предстоит сверх штрафа возместить убытки, причиненные банку (суммы реального или вероятного ущерба).