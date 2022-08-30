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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР СТАВОК ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА
12:46 31.08.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 31 августа 2022 года изменяет ставки для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 16,50% годовых; в долларах США - до 6,50% годовых; в евро - до 5,50% годовых; в российских рублях - до 11,10% годовых.
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