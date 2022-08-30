БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПАКЕТОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

11:57 31.08.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 сентября 2022 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вносить наличные денежные средства в белорусских рублях станет удобнее. Пакет услуг «Бизнес-Взлет» дополнен услугой приема наличных денежных средств в белорусских рублях в автоматическую депозитную машину банка. Пакет услуг «Бизнес-Простор» дополнен услугой по приему наличных денежных средств с использованием карточки «Самоинкассация». Также становится доступным зачисление заработной платы в пакете услуг «Бизнес-Промо».