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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПАКЕТОВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
11:57 31.08.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 сентября 2022 года вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся пакетов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Вносить наличные денежные средства в белорусских рублях станет удобнее. Пакет услуг «Бизнес-Взлет» дополнен услугой приема наличных денежных средств в белорусских рублях в автоматическую депозитную машину банка. Пакет услуг «Бизнес-Простор» дополнен услугой по приему наличных денежных средств с использованием карточки «Самоинкассация».
Также становится доступным зачисление заработной платы в пакете услуг «Бизнес-Промо».
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