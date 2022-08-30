БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БТА БАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ПОПОЛНЕНИЕ РЯДА ВКЛАДОВ

10:55 31.08.2022 ЗАО «БТА Банк» с 30 августа 2022 года приостановило пополнение вкладов линейки «Алтын безотзывный», открытых до 21 августа текущего года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено пополнение следующих вкладов: АЛТЫН безотзывный Online BYN (3, 6, 9,12 месяцев), АЛТЫН безотзывный Online USD/EUR (6, 9 месяцев), АЛТЫН безотзывный BYN (3, 6, 9,12 месяцев) и АЛТЫН безотзывный USD/EUR (6, 9 месяцев).