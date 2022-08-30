|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ПОПОЛНЕНИЕ РЯДА ВКЛАДОВ
10:55 31.08.2022
ЗАО «БТА Банк» с 30 августа 2022 года приостановило пополнение вкладов линейки «Алтын безотзывный», открытых до 21 августа текущего года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлено пополнение следующих вкладов: АЛТЫН безотзывный Online BYN (3, 6, 9,12 месяцев), АЛТЫН безотзывный Online USD/EUR (6, 9 месяцев), АЛТЫН безотзывный BYN (3, 6, 9,12 месяцев) и АЛТЫН безотзывный USD/EUR (6, 9 месяцев).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2022
Курсы в банках
на 31.08.2022
Конвертация в банках
на 31.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте