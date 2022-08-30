БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО

09:58 31.08.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 30 августа 2022 года изменило ставки по вкладам в долларах и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по безотзывному «Альфа-Вкладу» на 3 месяца составит 1,5% годовых, на 5 месяцев — 2% годовых и на 7 месяцев — 2,5% годовых.