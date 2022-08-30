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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:58 31.08.2022
ЗАО «Альфа-Банк» с 30 августа 2022 года изменило ставки по вкладам в долларах и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по безотзывному «Альфа-Вкладу» на 3 месяца составит 1,5% годовых, на 5 месяцев — 2% годовых и на 7 месяцев — 2,5% годовых.
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