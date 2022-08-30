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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К СВОИМ СЕРВИСАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OPEN API


17:34 30.08.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» предоставляет клиентам и партнерам возможность доступа к своим сервисам с использованием Open API.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, информационный API — это совокупность инструментов и функций в виде интерфейса, посредством которого партнеры и сторонние разработчики могут воспользоваться банковскими продуктами и сервисами, не прибегая к длительным бюрократическим процедурам. Открытый API может быть встроен в любые сервисы/приложения клиента или партнера, привнося в них удобство пользования и новые функциональные возможности.

С внедрением открытого информационного API банк предоставляет:

новые возможности для реализации продуктов и сервисов в приложениях клиентов и партнеров;

способ создания новых, безопасных способов взаимодействия с ОАО «Банк БелВЭБ»;

удобство использования, которому способствует подробная документация, позволяющая осуществить внедрение в кратчайшие сроки и без лишних затрат.

На текущий момент доступны следующие информационные сервисы:

«ATM» (предоставление актуальной информации об устройствах самообслуживания);

«Отделения» (предоставление информации об адресах отделений, их режиме работы, оказываемых услугах);

«Курсы валют» (предоставление информации по действующим на момент получения запроса курсам иностранных валют в разрезе отделений, типов курсов валют и направления обмена (покупка или продажа)).
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