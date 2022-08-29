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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И РАСШИРЯЕТ ИХ ЛИНЕЙКУ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


09:35 30.08.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» снижает процентные ставки по кредитам и расширяет линейку кредитных продуктов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, лля приобретения (строительства) домокомплектов, садовых и дачных домиков с 29 августа вновь можно воспользоваться кредитным продуктом «Стройдом», процентная ставка по которому составит 19,5% годовых (ставка рефинансирования + 7,5 п.п).

Также возобновляется выдача потребительского кредита «Партнер Online» сроком на 6, 9, 12 месяцев для приобретения товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка. Процентная ставка по кредиту составит 12-16% годовых в зависимости от срока кредитования. С перечнем партнеров банка можно ознакомиться на сайте Беларусбанка.

Участникам Клуба «Бархат» предоставляется возможность воспользоваться кредитом «Время жить» сроком до 3-х лет с уплатой в 1-й год пользования кредитом процентной ставки в размере 18% годовых (ставка рефинансирования + 6 п.п.), в последующие годы пользования кредитом – 18,5% годовых (ставка рефинансирования + 6,5 п.п.).

Кроме того, с 1 августа банк возобновил выдачу кредитов на строительство (реконструкцию) жилых помещений по самым низким процентным ставкам: по вновь заключаемым кредитным договорам 19,5% годовых (ставка рефинансирования + 7,5 п.п.).

С 29 августа банк снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам: для докредитования граждан, заключивших кредитные договоры на финансирование недвижимости с господдержкой (17% годовых исходя из расчета ставки рефинансирования + 5 п.п.); по кредитам для граждан, заключивших договоры на строительство жилья с государственными заказчиками (застройщиками) до 19% годовых (ставка рефинансирования + 7 п.п.).

Годовая ставка по самому популярному кредиту «Ипотека экспресс» на покупку недвижимости по вновь заключаемым договорам стала выгодней и составляет 19,5% (ставка рефинансирования + 7,5 п.п).

Воспользоваться партнерской программой «Ипотека с нами» также можно по самым низким ставкам – от 10% годовых (ставка рефинансирования - 2 п.п) в течение грейс-периода (12 месяцев).

До 19,5% годовых снижены процентные ставки по новым потребительским кредитам сроком до 5 лет, а при подаче заявки через каналы дистанционного банковского обслуживания, преимуществом которых является возможность заключить договор и получить кредит без посещения банка, – до 19% годовых.

Для тех, кто мечтает о новом автомобиле Geely, ставка по новым кредитам в течение грейс-периода составит 8% годовых (ставка рефинансирования – 4 п.п), а по окончании грейс-периода – снижается до 19% годовых (ставка рефинансирования + 7 п.п.).

Беларусбанк также снижает процентные ставки по новым кредитам на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования и по кредиту «Партнер Оптимальный» для приобретения товаров белорусских производителей – до 18% годовых (ставка рефинансирования + 6 п.п.); по новым овердрафтным кредитам со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев – до 18,5% годовых (ставка рефинансирования + 6,5 п.п.).
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