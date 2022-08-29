|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК С 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ДВУХ АНГЛИЙСКИХ БАНКНОТ
17:10 29.08.2022
Белгазпромбанк с 1 сентября 2022 года прекращает прием двух английских банкнот. Об этом ЭКОПРЕСС проинформировали в пресс-службе финучреждения.
Согласно информации, Банк Англии сообщил о выводе из обращения банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов образца 2006 года и 50 фунтов стерлингов образца 2010 года с 1 октября 2022 года.
В связи с этим Белгазпромбанк прекращает прием таких банкнот от клиентов во все виды операций.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2022
Курсы в банках
на 29.08.2022
Конвертация в банках
на 29.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте