Белгазпромбанк с 1 сентября 2022 года прекращает прием двух английских банкнот. Об этом ЭКОПРЕСС проинформировали в пресс-службе финучреждения.

Согласно информации, Банк Англии сообщил о выводе из обращения банкнот номиналом 20 фунтов стерлингов образца 2006 года и 50 фунтов стерлингов образца 2010 года с 1 октября 2022 года.

В связи с этим Белгазпромбанк прекращает прием таких банкнот от клиентов во все виды операций.