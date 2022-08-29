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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК И MASTERCARD ЗАПУСТИЛИ КАРТУ «КАКТУС», КОТОРУЮ МОЖНО НАСТРОИТЬ «ПОД СЕБЯ»
13:06 29.08.2022
МТБанк и Mastercard запустили платежную карту «Кактус», которую можно гибко настраивать под свои финансовые интересы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банк, дополнительные функции легко подключаются и отключаются в мобильном приложении Moby. Владельцы карты сами могут решать, какие именно опции карты нужны в этом месяце.
«Мы ставили перед собой задачу создать принципиально новый продукт, который будет подстраиваться под клиента, будет удобным и сможет объединить в себе основные трендовые запросы, – прокомментировал директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев. – Кактус для нас как для разработчиков уникальный и очень сложный продукт. Для клиента же – одна кнопка и целое комплексное решение, которое объединяет многолетний опыт, лучшие технологии и качественные финансовые сервисы. Да, продукт новый, несколько непривычный, но после использования клиенты точно смогут понять, что незаменимый. Новаторы, молодые и прогрессивные, а также консерваторы и люди, которые не хотят долго выбирать, а просто иметь один продукт, – точно оценят его по достоинству, потому что Кактус – одно верное решение. Клиент сам настроит опции, что в итоге позволит получить наибольшую выгоду от использования карты».
Например, владелец «Кактуса» может подключить умный мани-бэк до 5%. Здесь работает принцип «где больше потратите – там больше и получите». Бонусные баллы по повышенной ставке рассчитываются по категории, в которой в прошлом месяце было потрачено больше всего средств. 1 балл равен 1 белорусскому рублю, а потратить их можно на компенсацию стоимости покупок прошлого месяца.
Фиксированную ставку 3% можно получать, подписавшись на «Любимую категорию 3%» или на «Партнерскую сеть 3%», в рамках которой начисляется повышенные бонусные баллы на покупки в таких сетях, как ОМА, «Соседи», «5 элемент» и так далее.
Для тех, кто хочет зарабатывать не только на расходах, но и приумножать сбережения, в «Кактусе» предусмотрена отдельная опция. Она позволяет получать 3% годовых рублями на любой остаток на карте.
Оформить карту «Кактус» можно мгновенно бесплатно онлайн (без посещения офиса) в мобильном банке Moby, офлайн в отделениях банка.
В бесплатную версию «Кактуса» также включен следующий набор опций:
1% за все покупки и 0,5% за покупки в продуктовых магазинах;
бесплатное снятие наличных в любых банкоматах Беларуси на сумму до 200 BYN в месяц;
возможность открыть овердрафт до 20 тыс. BYN с беспроцентным периодом до 50 дней;
3% годовых на остаток на карте от 3000 BYN (на сумму до 3000 BYN начисляется 0,0001% годовых);
возможность оформить карты в USD, EUR и дополнительные карты в BYN;
бесплатное пополнение в отделениях и сервисах МТБанка.
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