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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ ЦЕПТЕР БАНКА УТВЕРДЯТ ИТОГИ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА
11:54 29.08.2022
30 августа 2022 года в Минске состоится внеочередное общее собрание ЗАО «Цептер банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании акционеры утвердят итоги закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ЗАО «Цептер Банк», а также примут решение о дополнительном их выпуске.
Кроме того, планируется внести изменения в Устав ЗАО «Цептер Банк» и определить размер вознаграждения для председателя наблюдательного совета.
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