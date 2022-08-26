30 августа 2022 года в Минске состоится внеочередное общее собрание ЗАО «Цептер банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании акционеры утвердят итоги закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ЗАО «Цептер Банк», а также примут решение о дополнительном их выпуске.

Кроме того, планируется внести изменения в Устав ЗАО «Цептер Банк» и определить размер вознаграждения для председателя наблюдательного совета.