ОАО Белагропромбанк с 1 сентября 2022 года вносит изменения в Программу лояльности «Мой Бонус».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменился лимит и порядок выплаты Money-back для держателей банковских платежных карточек: в рамках пакета «Забота», Visa Infinite, Mastercard World «O-GO!», «Студенческая карточка», карточка «Драйв», Mastercard Standard «Моцная картка» - ПерекрестОК, «Детская карточка», зарплатная карточка в рамках пакета «Зарплатный» (Комфортный).

Выплата Money-back будет осуществляться не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по операциям оплаты в организациях торговли и сервиса, отраженным по счету с банковской платежной карточки в отчетном месяце.

Ежемесячный лимит выплаты Money-back установлен в размере 50,00 BYN для банковских платежных карточек: в рамках пакета «Забота», Mastercard World «O-GO!», «Студенческая карточка», карточка «Драйв», Mastercard Standard «Моцная картка» - ПерекрестОК, «Детская карточка», зарплатная карточка в рамках пакета «Зарплатный» (Комфортный); 250 BYN/ 100,00 USD,EUR/ 6000,00 RUB для банковских платежных карточек Visa Infinite.